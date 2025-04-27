رامي صبري نجم افتتاح كأس أمم إفريقيا للشباب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحيي النجم رامي صبري حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تنطلق غداً الأحد بمباراة تجمع بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا على استاد القاهرة الدولي.

نجاح غنائي مستمر

يُذكر أن رامي صبري قدّم مؤخرًا أغنية “الحب عيبنا” ضمن أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي عُرض ضمن موسم رمضان 2025.

الأغنية من كلمات النجم كريم فهمي، أحد أبطال العمل، وألحان عمرو الشاذلي، وقد لاقت إشادات جماهيرية واسعة وانتشاراً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، بفضل تعبيرها العميق عن مشاعر الحزن والحسرة الناتجة عن خيانة أحد الأطراف، وجاءت متماشية مع السياق الدرامي للمسلسل.

حضور لافت على شاشة رمضان

وكان رامي صبري قد حل ضيفًا على برنامج “بودكاست بداية” الذي قدمه الطفلان ريما مصطفى وآدم وهدان عبر شاشة قناة الحياة في رمضان الماضي، حيث تحدث عن بداياته الفنية.

وقال صبري إنه درس في المعهد العالي للموسيقى العربية، وكان شغوفًا بالموسيقى منذ صغره، متأثرًا بجيل عمالقة الطرب مثل أم كلثوم. وأضاف: “اكتشفت خلال دراستي موهبتي في التلحين إلى جانب الغناء، وكانت أولى تجاربي مع أغنية (ليالي) للفنان الراحل عامر منيب، ومن بعدها لحنت لفضل شاكر، شيرين عبد الوهاب، وأصالة.”

وأشار إلى أن توقيعه مع المنتج طارق العريان شكّل نقلة نوعية في مشواره الفني من خلال إنتاج عدة ألبومات ناجحة.