سبايك لي يقود “برنامج المخرجين” في معامل البحر الأحمر بجدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت معامل البحر الأحمر، الذراع التعليمي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن إطلاق “برنامج المخرجين”، الذي يقدم تجربة تعليمية مكثفة بقيادة المخرج العالمي الشهير سبايك لي، وذلك في مدينة جدة خلال الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 2025.

ويستقطب البرنامج 15 مخرجًا ومخرجة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وآسيا وإفريقيا، في رحلة إبداعية مكثفة لاكتشاف فنون الإخراج تحت إشراف واحد من أبرز الأصوات السينمائية تأثيرًا في العالم.

منصة إبداعية لتمكين المواهب

“برنامج المخرجين” هو مبادرة حصرية تهدف إلى تمكين الطاقات الإبداعية الناشئة عبر ورش عمل وجلسات إرشاد وتوجيه بقيادة سبايك لي، الذي يقدّم للمشاركين خلاصة تجربته السينمائية العميقة، ورؤيته المتميزة في طرح القضايا الإنسانية عبر عدسة فنية مؤثرة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لدعم وتطوير المواهب، عبر إتاحة فرص التعلّم المباشر من كبار صناع السينما العالمية، وتعزيز مهارات المشاركين بما يسهم في الارتقاء بمسيرتهم الفنية.

عودة سبايك لي إلى جدة

أعربت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن سعادتها بعودة سبايك لي إلى جدة لقيادة النسخة الأولى من البرنامج، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل لحظة فارقة في دعم المواهب السينمائية الصاعدة.

وقالت: “إنها فرصة نادرة للمخرجين والكتاب الصاعدين للاستفادة من خبرة سبايك لي، الذي يتميز برؤية إخراجية متفرّدة، وشغف عميق بسرد القصص المؤثرة.”

من جانبه، أشار ريان عاشور، رئيس معامل البحر الأحمر، إلى أن إطلاق البرنامج يأتي تجسيدًا لمساعي المؤسسة في بناء جسور بين المواهب المحلية والعالمية، مشددًا على أن مشاركة سبايك لي ستمنح البرنامج طابعًا خاصًا، وفرصة تعليمية استثنائية للمشاركين.

مسيرة حافلة في دعم السينمائيين

تُعد معامل البحر الأحمر أحد أبرز البرامج التعليمية الرائدة، حيث دعمت خلال السنوات الماضية مئات المواهب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، عبر مبادرات شاملة تغطي جميع مراحل صناعة الأفلام، بدءًا من تطوير السيناريو وصولًا إلى الموسيقى التصويرية. واليوم تواصل مهمتها بتقديم برنامج استثنائي بقيادة قامة سينمائية عالمية كسبايك لي.