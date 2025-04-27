منة شلبي.. مسيرة متجددة في كسر القوالب التقليدية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الأيام الماضية، تم الإعلان عن تكريم الفنانة منة شلبي بجائزة أفضل ممثلة دور أول عن فيلم “الهوى سلطان”، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مهرجان جمعية الفيلم في دورته الحادية والخمسين.

وتُعد منة شلبي واحدة من أبرز نجمات جيلها، حيث عُرفت باختيارها الدقيق للأدوار والأفلام السينمائية التي شاركت في بطولتها، ما رسّخ مكانتها كفنانة صاحبة موهبة استثنائية ولافتة للأنظار.

البداية السينمائية أمام محمود عبد العزيز والعمل مع كبار المُخرجين

انطلقت منة شلبي في مشوارها السينمائي من خلال فيلم “الساحر” عام 2002 أمام النجم الكبير محمود عبد العزيز، ثم شاركت الفنانة عبلة كامل في فيلم “كلم ماما” عام 2003.

وتعاونت خلال مسيرتها مع كبار المُخرجين في السينما المصرية، من بينهم محمد خان في فيلم “بنات وسط البلد”، والمخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم “هي فوضى” عام 2007، إضافة إلى يسري نصر الله في فيلمي “بعد الموقعة” و”الماء والخضرة والوجه الحسن”.

كما تعاونت مع نخبة من المُخرجين الشباب الذين حققوا بصمة خاصة في السينما، أبرزهم المخرج مروان حامد في أفلام “الأصليين” و”تراب الماس”، والمخرجة هالة خليل في فيلمي “أحلى الأوقات” و”نوارة”، والمخرجة كاملة أبو ذكري في فيلم “عن العشق والهوى”، والمخرج خالد يوسف في أفلام “ويجا” و”إنت عمري”.

النجاح مع نجوم سينما الشباب

حققت منة شلبي حضورًا مميزًا ضمن موجة “سينما الشباب” مع بداية الألفية الجديدة، حيث تعاونت مع أبرز نجوم السينما الشبابية.

وقدمت مع الفنان هاني سلامة أفلام “ويجا”، “الأولة في الغرام”، و”إنت عمري”، كما شاركت الفنان أحمد عز في أفلام “شباب تيك أوي”، “بدل فاقد”، “حلم عزيز”، و”الجريمة”.

وتعاونت أيضًا مع الفنان كريم عبد العزيز في “واحد من الناس” و”في محطة مصر”، ومع الفنان أحمد حلمي في “كده رضا”، “أسف على الإزعاج”، و”خيال مآتة”، بالإضافة إلى أعمال مع فنانين آخرين مثل محمد هنيدي وتامر حسني.

على مدار أكثر من عشرين عامًا، استطاعت منة شلبي أن تقدم أداءً متجددًا ومميزًا، مما جعلها تحظى بثقة ومحبة جمهورها الذي ينتظر أعمالها بشغف دائم.