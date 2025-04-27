رامي صبري يحيي حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب

كشف الفنان رامي صبري عبر خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، عن اختياره لإحياء حفل افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عامًا، والمؤهلة لكأس العالم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من اليوم (الأحد) الموافق 27 نيسان (أبريل) وحتى 18 أيار (مايو) المقبل.

نشر رامي بوستر الحفل والذي تصدر بمقولة: "السوبر ستار رامي صبري يحيي حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، في مباراة الافتتاح بين مصر وجنوب إفريقيا".

يُذكر أن رامي صبري كان قد طرح مؤخراً أغنية "الحب عيبنا"، والتي احتلت المركز الثاني في قائمة الأكثر استماعًا على تطبيق أنغامي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية في موسم رمضان الماضي، حيث جاءت في سياق الحلقة الأخيرة من مسلسل "وتقابل حبيب"، لياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وذلك في مشهد فراق ليل وفارس، وتعتبر من أنجح أغاني العمل ومن أكثر الأغاني انتشارًا من ضمن أغاني مسلسلات رمضان 2025.

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