أحمد حلمي يعود به الى السينما بعد غياب ثلاث سنوات بتجربة جديدة

"علم أن الفنان أحمد حلمي يواصل جلسات التحضير لفيلمه الجديد "قصة مدينة" الذي يعود به الى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، حيث يجتمع مع المخرج محمد شاكر خضير والمؤلفين خالد وشيرين دياب والشركة المنتجة لاختيار فريق العمل المشارك في الفيلم.

ويحضر حلمي مفاجأة لجمهوره حيث قرر أن يخوض تجربة الفيلم بمشاركة مجموعة كبيرة من الوجوه الشابة، حيث يجري جلسات مكثفة لإجراء الاختبارات لاختيارهم، كما يحضر حلمي مفاجأة أخرى بوجود عدد من النجوم كضيوف شرف في الفيلم.

وكان أحمد حلمي قد تم تكريمه في حفل افتتاح الدورة الرابعة من "مهرجان هوليوود للفيلم العربي"، الذي أُقيم في لوس أنجلوس بحضور عدد من الشخصيات السينمائية البارزة في صناعة الفن العربي والعالمي، وحصل على جائزة "الإنجاز للسوبر ستار"، وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

وأبدى حلمي سعادته الغامرة بهذا التكريم الذي يعكس تقديراً كبيراً لمشواره الفني وإسهاماته المستمرة في السينما المصرية.

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