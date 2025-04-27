زينة تعود الى تصوير مشاهدها في فيلم "الشيطان شاطر"

علمت أن الفنانة زينة قطعت إجازتها القصيرة التي قضتها الفترة الماضية وذلك لتعود الى تصوير مشاهدها في فيلم "الشيطان شاطر"، والذي تواصل به تألقها في السينما خلال الفترة الحالية حيث قدمت في العام الماضي فيلم "الإسكندراني" مع الفنان أحمد العوضي، كما عرض لها في بداية العام الحالي فيلم "الدشاش" مع النجم محمد سعد، غضافة الى انتهائها من تصوير فيلم "المنبر" مع الفنان أحمد حاتم.

وكان فريق العمل قد اكتمل بعد انضمام الفنان محمد أنور بجوار أبطال الفيلم أحمد عيد ومحمود حميدة، وعبدالعزيز مخيون، ياسر الطوبجي. ويتكتم صناع الفيلم على قصته ليكون مفاجأة يحمل التشويق للجمهور.

كانت زينة قد تألقت في موسم رمضان الماضي في مسلسل "العتاولة 2"، حيث عبرت عن سعادتها الكبيرة بنجاح المسلسل الذي تصدّر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في الموسم.

وعبر حسابها على "فيسبوك"، كتبت: "مسلسل العتاولة رقم ١ بنهاية الشهر الكريم وفقاً لتقرير القنوات، شكراً على كل الحب والدعم، وكل عام وأنتم بخير".

"العتاولة 2" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، وعدد من النجوم.

قد يهمك أيضــــــــــــــا