حسن الرداد يكشف عن أسرار جديدة حول الفنان الراحل سليمان عيد

في مداخلة هاتفية مع برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة "نجوم إف إم"، كشف الفنان حسن الرداد عن أسرار جديدة حول الفنان الراحل سليمان عيد من كواليس مشاركته معه في مسلسل "عقبال عندكوا"، الذي عرض رمضان الماضي.

أكد الرداد أن كواليس العمل مع سليمان عيد تميزت بأجواء خاصة أبرز ملامحها خفة دمه، وحرصه على مساعدة زملائه.

وقال: "الله يرحمه أستاذ سليمان عيد كان إنسان جميل جدًا وطيب وبشوش ومسالم، اشتغلت معاه أكثر من عمل مسرحي، وآخر حاجة مسلسل عقبال عندكو".

أضاف: "الناس تعرف سليمان عيد كفنان وكوميديان دمه خفيف، لكن هو على المستوى الإنساني إنسان جميل خيالي".

تابع: "سليمان عيد في اللوكيشن ملوش طلبات، بيحب زمايله بشكل كبير ويحب الناس كلها تبقى مبسوطة ونسمة فعلا، ولا يغير من حد وواثق في نفسه ومتدين ومحترم ومهذب ويحاول يساعد كل الناس، ودمه خفيف ودايمًا يضيف للنص، وفي كل مشاهدنا مع بعض كان في إضافات جميلة".

أشار الرداد الى أن سليمان عيد كان يميل الى الكوميديا الراقية قائلاً: "مكانش يحب الضحك الرخيص والسهل، كان يحب الضحك المحترم الخارج من موقف، وكنت دايمًا أقول له إنت نبيل الحلفاوي الكوميديا".

وعن جديده خلال الفترة المقبلة أكد حسن الرداد أنه يستعد للبدء في تصوير فيلم سينمائي جديد، عن رواية تحمل اسم "طه الغريب"، للكاتب محمد صادق.

وقال: "الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وإحنا في مرحلة اللمسات الأخيرة لكتابة الإسكريبت، وبعدها نبدأ التحضيرات واختيار باقي أبطال الفيلم".

وأضاف: "إن شاء الله رواية طه الغريب أوعد الناس تبقى رواية مهمة ومختلفة جدًا، والمشاعر الإنسانية فيها حلوة أوي، وقصة الحب رائعة ومختلفة، والشخوص الموجودة في الفيلم كلها أبطال والكلمة مغزولة".

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