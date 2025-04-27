تطور جديد في دعوى التي أقامها الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي

في تطور جديد للدعوى التي أقامها الفنان الكبير هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي والتي اتهمه فيها بالإساءة إليه، وتعمده إزعاجه وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بوقف سير الدعوى الجنائية لمضي المدة.

وجاء في البلاغ المقدم من المطرب هاني شاكر، أنه يتهم الناقد الفني طارق الشناوي؛ بأنه في تاريخ 8 كانون الثاني (يناير) 2022، كتب الأخير مقالًا بإحدى الصحف هاجمه فيه باعتباره نقيب المهن الموسيقية.

وأضاف البلاغ، أن كاتب المقال طارق الشناوي قال فيه إن المطرب هاني شاكر بعد قراراته الأخيرة بخصوص مطربي المهرجانات والتي طلب فيها تغيير مطربي المهرجانات لأسمائهم، حيث قرر المشكو في حقه أن المشهد الأخير للفن أصبح به عشوائية، مشيرًا الى أن هاني شاكر أصبح يُهين الفن المصري.

وأضاف الشناوي أن نقيب الموسيقيين أصبح يصدر في الأشهر الأخيرة من ولايته قرارات عشوائية تهين الفن، ويطلب من المطربين تغيير أسمائهم، سواء كانت حقيقية أم شهرة الى أسماء يراها هو مهذبة، وهذا هو الشرط لعودتهم الى الغناء، ومما ورد في المقال: "إن مجلس النقابة لا حول له ولا قوة يوافق ويبصم بالعشرة على تلك القرارات التي تخاصم العقل والمنطق... الحمد لله أن فريد الأطرش لم يظهر في عهد "أمير الغناء" وإلا طلب منه تغيير اسمه الى فريد عبد السميع".

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