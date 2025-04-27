شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تعرضوا لحالات تسمم غذائي.. آخرهم راندا البحيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الأخيرة تعرض الفنانة راندا البحيري لحالة تسمم غذائي أثناء تواجدها في أحد المحلات بدولة أبوظبي، لتنضم راندا البحيرى إلى قائمة من الفنانين الذين واجهوا مواقف مشابهة خلال الفترة الماضية.



راندا البحيري



راندا البحيري

وسبق أن تعرضت الفنانة هبة مجدي وابنتها دهب لحالة تسمم غذائي، استدعت نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث نشرت هبة صورة لابنتها وهي على سرير المستشفى عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "محدش يأكل من المطعم ده، أنا ودهب أكلنا منه الحمد لله على كل شيء".

كما كشف الفنان أحمد السقا، في وقت سابق، عن تعرضه لأزمة صحية خطيرة أثناء تصوير مسلسله "جولة أخيرة"، نتيجة انسداد بالمرارة تطور إلى تسمم في الدم دون علمه، مما أدى لفقدانه الوعي أثناء التصوير ونقله إلى المستشفى بشكل طارئ.

أيضًا عانت الفنانة داليا مصطفى من حالة تسمم غذائي بعد تناولها وجبة داخل أحد الفنادق الشهيرة في منطقة العلمين ، ما تسبب لها في حالة إعياء شديد استدعت تدخلًا طبيًا عاجلًا. وأوضحت داليا مصطفى في تصريحات خاصة أنها أصيبت بإعياء شديد بعد تناول وجبة فاسدة، وانتقدت الوضع الغذائي في بعض مناطق الساحل الشمالي، مؤكدة أنها لن تكرر تجربة تناول الطعام خارج المنزل مجددًا.