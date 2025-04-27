شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سليمان يكشف تفاصيل رفضه التصوير مع سيدة: "لم أقصد إحراجها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم السورى جمال سليمان تريند جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر فيه انزعاجه من طلب إحدى السيدات التقاط صورة معه، بعد تكريمه على هامش ختام فعاليات مهرجان جمعية الفيلم الـ51 بدار الأوبرا.

وأوضح جمال سليمان ، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المقطع المتداول لا يتجاوز بضع ثوانٍ التقطت خلال لحظة طلب فيها من السيدة بأدب أن تتركه لظروف خاصة قائلًا: "أبوس إيدك سيبيني فى حالي"، مشيرًا إلى أنه التقط معها صورًا عديدة قبل ذلك، والتزم بإجراء كافة اللقاءات الإعلامية خلال الحفل الذي شهد تكريمه.

وأضاف جمال سليمان ،"عند خروجي من القاعة لالتقاط أنفاسي أو مقابلَة أصدقاء، فوجئت بالسيدة تظهر أمامي مجددًا، فكان ردي عفويًا ودون معرفة بوجود من يصور ولم يكن هدفي إحراجها أو جرح مشاعرها، بل التمسك بحدودي الشخصية بلُغة اعتقدتها لائقة".

وانتقل سليمان إلى الدفاع عن موقفه، مستنكرا الاتهامات "أين العجرفة في طلب مهذب؟ أعتذر إن أسيء فهم نيتي، لكنني لم أر في كلامي ما يستدعي الهجوم"، كما اعرب عن استغرابه أن هذا الحدث يلقى اهتمام السوشيال ميديا أكثر من الحدث الأصلى وهو التكريم الذى حصل عليه من جمعية الفيلم.