شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكي تكشف حقيقة بوستر فيلم "الست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة منى زكى تريند جوجل اليوم عقب تداول رواد السوشيال ميديا بوسترا دعائيا لفيلمها الجديد "الست".

ولكن منى زكى أصدرت بيانا نفت فيه صحة الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وادعى ناشروها أنها البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "الست"، الذي يتناول سيرة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، وأكدت منى زكي عبر بيان رسمي أن الصورة المُتداولة "تم تنفيذها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي"، مشددة على أنها "لا علاقة لها بالفيلم، سواء من ناحية الكواليس أو المواد الترويجية المعتمدة".

وأوضحت أن فيلم "الست" لا يزال في مراحلة التحضيرية، وأن التفاصيل الرسمية الخاصة به، بما فى ذلك البوستر والمشاهد الترويجية، ستكشف فى الوقت المناسب.

والفيلم سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، يضم مجموعة من النجوم، منهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل.

من ناحية أخرى، تنتظر منى زكي عرض فيلمها الكوميدي "الجواهرجي"، الذي شاركت بطولته مع النجم محمد هنيدي، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل، ليكون التنافس السينمائي الأول لها خلال العام الجاري.