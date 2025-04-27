لهذا السبب تغيبت كيت ميدلتون عن جنازة بابا الفاتيكان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 11:58 صباحاً - شهدت جنازة بابا الفاتيكان، التي أُقيمت أمس، وفوداً عديدة من كل دول العالم، سواء العالم العربي أو الغربي -من ملوك وملكات، أمراء وأميرات، بالإضافة لقادة وزعماء ورؤساء العالم الذين حرصوا على وداع البابا فرانسيس.

ومع الحضور الكبير للعائلات الملكية الذين كان من بينهم الأمير ويليام، كان من الملاحظ غياب كيت ميدلتون عن الحدث، على الرغم من مرافقة العديد من الملكات والأميرات أزواجهن؛ فهي لم ترافق زوجها الأمير ويليام، فما السبب؟

غياب كيت ميدلتون عن حضور جنازة بابا الفاتيكان

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كان الجمهور الملكي يتوقع رؤية كيت ميدلتون ترافق زوجها الأمير ويليام في جنازة بابا الفاتيكان، كما رافقت الملكات والأميرات أزواجهن، إلا أن الأمير ويليام -الذي حضر نيابةً عن والده الملك تشارلز- كان بمفرده. ويرجع سبب غياب كيت عن الحضور حيث ورد أنه ليس من المعتاد أن يُطلب من الشريك الآخر في العائلة المالكة البريطانية الحضور.

ووفقاً لمجلة "Town and Country"، لا تزال أميرة ويلز، التي أكملت علاجها من السرطان في سبتمبر الماضي، حذرة بشأن المناسبات العامة التي تحضرها. ومن المتوقع أن تظهر يوم الأربعاء المقبل، في زيارة تستغرق يومين إلى الجزر الأسكتلندية.

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غياب الأمير ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما عن جنازة بابا الفاتيكان

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لم يقتصر عدم حضور الجنازة على كيت ميدلتون فقط، بل غاب عن المشهد ملك وملكة هولندا؛ الملك ويليم ألكسندر وزوجته الملكة ماكسيما، ويرجع ذلك بسبب احتفالات هولندا بيوم الملك، بينما مثَّل البلاد رئيس الوزراء، ديك شوف، ووزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، حيث يوافق يوم 27 من أبريل من كل عام، احتفال هولندا بيوم الملك، وهو يوم ميلاد الملك الحالي ويليم ألكسندر؛ فهو يوم وطني في هولندا، ولأن هذا العام سيوافق يوم 27 من أبريل يوم الأحد؛ فسوف يتم الاحتفال بيوم الملك يوم 26، الذي يصادف يوم جنازة بابا الفاتيكان نفسه.

في كل عام، يسافر أفراد العائلة الملكية إلى بلدة أو مدينة مختلفة للمشاركة في الاحتفالات. وهذا العام، سيتوجهون إلى دوتينخيم؛ حيث كان من المقرر أن تبدأ الفعاليات في الساعة الحادية عشرة صباحاً، ولكن قرر الملك ويليم ألكسندر تأجيل مراسم الاحتفالات ساعة، بحيث لا تبدأ إلا بعد انتهاء جنازة البابا.

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وفاة البابا فرانسيس والحضور من العائلات المالكة في الجنازة

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تُوفي البابا فرانسيس يوم الاثنين الماضي 21 من أبريل عن عمرٍ يناهز 88 عاماً إثر سكتة دماغية. وجاء هذا النبأ بعد صراعه مع الالتهاب الرئوي المزدوج الذي استمر لأشهر.

وبالإضافة إلى الأمير ويليام، شهدت الجنازة حضور عدد كبير من العائلات المالكة الأوروبية والعربية، حيث غادر الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله الأردن يوم الجمعة 25 من أبريل الأردن متوجهين للفاتيكان. مثَّلت الملكة الدنماركية ماري عائلتها في الجنازة بينما تغيب زوجها الملك فريدريك، حيث كان في اليابان لإجراء زيارة رسمية، ولم يتمكن من العودة في الوقت المناسب.

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أيضاً كان في قائمة الحضور الملكي؛ الملك فيليب والملكة ماتيلد، ملكا بلجيكا، بالإضافة إلى الملك فيليب والملكة ليتيزيا، ملك وملكة إسبانيا. حضر الجنازة الأمير ألبرت والأميرة شارلين من موناكو -التي أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام- كما حضر الدوق الأكبر هنري والدوقة الكبرى ماريا تريزا من لوكسمبورغ.

الملك السويدي كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا كانا من بين الحضور، كما حضر الأمير الوراثي ألويس وزوجته الأميرة صوفي من ليختنشتاين، ولي العهد النرويجي الأمير هاكون وزوجته ولية العهد الأميرة ميت ماريت.

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