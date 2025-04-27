كيف هنأت ملك أحمد زاهر والدها بيوم ميلاده؟ رسالة مليئة بالحب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 11:58 صباحاً - احتفلت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر بيوم ميلاد والدها، النجم أحمد زاهر، بطريقة خاصة ومؤثرة، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، إذ نشرت مقطع فيديو تضمن صور ولحظات خاصة جمعتها به هي وشقيقتها ليلى.

رسالة مؤثرة

حملت الرسالة التي أرفقتها "" بالفيديو الذي نشرته، الكثير من المشاعر الصادقة، وجاء مضمونها كالتالي: "كل سنة وإنت مخليني مش قادرة أحب ولا أختار حد بسهولة، عشان أنا مصرة إن يوم ما حد يدخل حياتي، يبقى نسخة منك.. وإنت مفيش زيك أصلاً"، وتابعت: "كل سنة وإنت أحلى، وأحن، وأعظم أب شافته عيني. أنا أسعد بنت وأكتر بنت فخورة إنك أبوها".

كما أعربت ملك عن مدى قوة علاقتها بوالدها، قائلة: "كل سنة وإنت صاحبي اللي بحكيله كل حاجة من غير خوف، وحبيبي اللي عمري ما هلاقي زيه"، واختتمت رسالتها بقولها: "كل سنة وإنت أغلى وأهم نعمة في حياتنا. ربنا يحفظك لينا ويطول في عمرك يا أحلى وأحن وأجمل زيزو في الدنيا".

وقد تفاعل متابعو ملك أحمد زاهر مع المنشور بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة القوية والمميزة التي تجمعها بوالدها الفنان أحمد زاهر، متمنين لهما دوام السعادة والنجاح.

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مشاركة درامية جمعت ملك بوالدها أحمد زاهر في سيد الناس

يُذكر أن النجمة الشابة ملك أحمد زاهر، تعاونت مع والدها الفنانفي موسم دراما رمضان الماضي في مسلسل "سيد الناس"، وخلال أحداثه قدمت "" شخصية "ميادة" وهى ابنة "فاروق الجباس" وهى الشخصية التي لعبها، ولم تكن علاقتهما جيدة في معظم الأوقات بسبب رفض الأخير زواجها من الشخص الذي وقعت في غرامه.

ودارت أحداثه المسلسل حول "جارحي" عمرو سعد، الذي تغيرت حياته بصورة كبيرة بعد وفاة والدته حيث وجد نفسه أمام مفتاح غامض، وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وضم العمل، عدد آخر من النجوم، إلهام شاهين، خالد الصاوي، منة فضالي، إنجي المقدم، ريم مصطفى، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي.

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