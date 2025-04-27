توضيح من تامر حسني بشأن ما حدث في قصر البارون: ليس حفل غنائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 27 أبريل 2025 11:58 صباحاً - أبدى الفنان تامر حسني إنزعاجه الشديد، بسبب ادعاء البعض بوقوع إصابات في حفل قام بإحيائه خلال الساعات القليلة الماضية في قصرالبارون، موضحاً بأن ماحدث في هذا القصر كان عبارة عن مؤتمر طبي عالمي تم دعوته له من قبل القائمين عليه، ولم يكن حفل غنائي خاص به كما اعتقد البعض.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت أمس بلاغًا من شرطة النجدة مفاده سقوط ستاند إنارة على الجمهور في حفل خاص بقصر البارون يحييه الفنان تامر حسني، مع وجود عدد من المصابين.

تامر حسني يتمنى الشفاء العاجل لمصابي مؤتمر قصر البارون الطبي

سكرين شوت من الاستوري الخاص بحساب تامر حسني على إنستغرام

حرص تامر حسني على توضيح هذا الأمر من خلال منشور له عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه على "إنستغرام"، جاء كالتالي: "بالنسبة للمؤتمر الطبي الدولي، أنا كنت مدعو للغناء ضمن أحد فقرات المؤتمر، يعني ما اسمهاش مؤتمر حفلة، اسمه مؤتمر طبي، ولأنه مؤتمر طبي فاكيد هو لا تنظيمي ولا مسرحي"، متمنياً الشفاء العاجل لكل المصابين في أسرع وفت.

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موعد عرض فيلم تامر حسني الجديد

ينتظرعرض فيلمه الجديد "ريستارت" يوم 29 مايو بدور السينما، ويشارك في البطولة هنا الزاهد، كما يشارك في بطولته محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

تدور أحداث فيلم "ريستارت" حول محمد، فني هواتف بسيط، يحلم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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