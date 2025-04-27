تفاصيل إطلالة الملكة رانيا خلال حضورها دفن البابا فرنسيس في روما

ميرنا وليد - بيروت - في مراسم دفن البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، ظهرت الملكة رانيا العبدالله بإطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والاحترام للمناسبة التاريخية.

وارتدت الملكة سترة قصيرة من قماش التويل الأسود من دار Maison Alaïa، التي أضافت لمسة من الأناقة العصرية لمظهرها. كما اختارت تنورة سوداء متوسطة الطول من Dior مصنوعة من مزيج من الصوف والحرير وأكملت إطلالتها بحقيبة Moynat Gabrielle السوداء، التي قدمت تفاصيل أنيقة ومتناسقة مع ملابسها. أما في ما يخص الأحذية، فقد اختارت الملكة رانيا حذاءً بتصميم كلاسيكي من Christian Louboutin، واضافت زوج من النظارات الشمسية بتصميم عصري من Oliver Peoples بالتعاون مع Khaite NY.

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