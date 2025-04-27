ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان المصري تامر حسني على حادثة سقوط ستاند إضاءة قبل إحيائه لفقرته الغنائية ضمن المؤتمر الطبي الدولي أمس السبت وتعرض 8 اشخاص للاصابة. وكتب على صفحته : "بالنسبة للمؤتمر الطبي الدولي، أنا كنت مدعو للغناء ضمن أحد فقرات المؤتمر، يعني ماسمهاش حفلة تامر حسني، اسمه مؤتمر طبي، ولأنه مؤتمر طبي فأكيد لا تنظيمي ولا مسرحي". وتابع : "وأصلا مكنتش غنيت، وكان فاضل على غنائي ساعتين، معلش بوضح لأني شايف بعض المواقع غير الأمينة حاطة اسمي في الخبر وخلاص، وطبعا شكرا للمواقع اللي كاتبة الخبر صح، والمواقع اللي عدلوا الخبر". وختم رسالته : "الأهم إني بتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين وربنا يحفظ الجميع."

كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسني بأول تعليق على الحادثة المؤسفة التي حصلت قبل غنائه في المؤتمر الطبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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