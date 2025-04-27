ميرنا وليد - بيروت - استطاعت الممثلة المعروفة في مصر ثريا فخري صاحبة الاصول اللبنانية، أن تجمع أموالا طائلة قامت بدفنها في حديقة قصرها.

بالإضافة إلى ذلك، كانت تمتلك بعض المتفجرات ودفنتها أيضاً في حديقة القصر، إلا أن الامور لم تجرِ كما اشتهت، فانفجرت هذه المتفجرات ودمرت القصر، واحترقت جثة ثريا فخري، ولم يتم العثور عليها.

وبعد وفاتها وخلال الحفر في مكان القصر لكي تبني مكانه وزارة الأوقاف مسجداً، تم العثور على تلك الأموال في حديقة القصر حيث دفنتها ثريا فخري وقيل انها كانت تريد ارسالها الى جهات ارهابية، فحصلت عليها الأوقاف وتم بناء عدة مساجد بالأموال التي تم العثور عليها.

كانت هذه تفاصيل خبر أبخل ممثلة لبنانية.. هذا ما فعلته بثروتها حتى لا يجدها أحد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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