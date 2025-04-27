سبايك لي يقود برنامج المخرجين في جدة بمبادرة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت معامل البحر الأحمر وهي التي تعتبر الذراع التعليمي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عن إطلاق "برنامج المخرجين" الذي يقدم تجربة تعليمية مكثفة تستمر لأسبوع كامل، بقيادة المخرج العالمي الشهير "سبايك لي".

سيُقام البرنامج في مدينة جدة بدءاً من 29 أبريل إلى 3 مايو 2025، ويجمع مجموعة من المخرجين الصاعدين من السعودية، والعالم العربي، وآسيا، وإفريقيا، في رحلة إبداعية تحت إشراف واحد من أبرز الأصوات السينمائية في العالم.

يعد "برنامج المخرجين" منصة إبداعية حصرية، تضم 15 مخرجًا ومخرجة من السعودية والعالم العربي، بالإضافة إلى المخرجين من قارتي آسيا وإفريقيا. وسيخوض المشاركون في هذا البرنامج لورش عمل وجلسات إرشادية بقيادة سبايك لي، حيث سيقدم لهم خلاصة تجربته السينمائية الغنية، التي أثرت السينما الحديثة من خلال تناول قضايا إنسانية هامة ورؤية فنية مبتكرة.

يُعتبر هذا البرنامج تجسيدًا لرؤية مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، عبر مختبرات البحر الأحمر، التي تهدف إلى تمكين الطاقات الإبداعية من خلال تزويد المشاركين بفرص للتواصل مع قامات سينمائية عالمية، وتقديم أدوات معرفية ومهنية تدعم تطور مسيرتهم الفنية.

في هذه المناسبة، صرحت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: "نحن فخورون بعودة المخرج العالمي سبايك لي إلى جدة لقيادة النسخة الافتتاحية من برنامج 'المخرجين'، وهو إحدى المبادرات المميزة لمعامل البحر الأحمر. إنها فرصة نادرة للمخرجين والكتاب الصاعدين للاستفادة من خبرته السينمائية الفذة، والكشف عن أسرار الإخراج من خلال رؤيته المتفرّدة والشغف العميق الذي يعبر عن قصص إنسانية مؤثرة."

من جانبه، أكد ريان عاشور، رئيس معامل البحر الأحمر: "يسعدنا إطلاق برنامج المخرجين الذي يعكس رؤيتنا في تعزيز الصناعة السينمائية من خلال ربط المواهب السينمائية الناشئة مع خبراء عالميين. بمشاركة المخرج سبايك لي، سنقدم للمشاركين فرصة التعلم من إبداعه العميق واستلهام أدواته الفنية الفريدة في سرد القصص."