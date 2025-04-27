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نجلاء بدر تخضع لعملية تجميلية وتستعيد ملامحها في عمر الشباب

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  • نجلاء بدر تخضع لعملية تجميلية وتستعيد ملامحها في عمر الشباب 1/3
  • نجلاء بدر تخضع لعملية تجميلية وتستعيد ملامحها في عمر الشباب 2/3
  • نجلاء بدر تخضع لعملية تجميلية وتستعيد ملامحها في عمر الشباب 3/3

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الممثلة المصرية نجلاء بدر تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يوثق خضوعها لإجراء تجميلي على وجهها، ما لفت الأنظار إلى التغييرات اللافتة في ملامحها.


الفيديو الذي نشرته العيادة المتخصصة، أظهر مراحل ما قبل العملية وما بعدها، وبدت نجلاء بدر بمظهر مختلف عن السابق، مع تغيّر واضح في ملامح وجهها وخلال حديثها في الفيديو، شاركت نجلاء بدر تجربتها قائلة: "مرّ 24 يومًا الآن، وصدقوني ده كان أسرع قرار أخدته، وفي نفس الوقت أحسن قرار، ومش ندمانة عليه نهائي. لا تجاعيد، لا ترهلات، ولا فيلر ولا بوتوكس، مافيش أي إضافات على بشرتي". وأضافت: "كنت بتفرج على صوري زمان، واكتشفت إني رجعت لنفس شكلي وأنا صغيرة، نفس الملامح بالضبط... وده اللي هتشوفوه".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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