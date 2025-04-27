هل يحصد فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر وطه دسوقى 200 مليون جنيه؟

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القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين عصام عمر وطه دسوقى ثانى أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية منفردا بالمركز الثانى، بعد فيلم أولاد رزق 3 بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وأسر ياسين، والذى حقق ما يقرب من 260 مليون جنيه في السينمات، حيث وصلت إيرادات سيكو سيكو منذ طرحه في السينمات 143 مليون جنيه، وتوقع الجمهور وصوله لـ200 مليون جنيه، وهو رقم كبير لنجوم شباب في السينما.

وحصد فيلم سيكو سيكو أكثر من 143 مليون جنيه في شباك التذاكر السينمائى في غضون 4 أسابيع، ليحصل على المركز الثانى في أعلى إيردات في تاريخ السينما المصرية بعد فيلم ولاد رزق 3.

ويتصدر القائمة فيلم ولاد رزق 3 بـ260 مليونا، يليه فيلم سيكو سيكو بـ143 مليون جنيه، ويليه بيت الروبى بـ129 مليونا، الحريفة 2 بـ127 مليونا، كيرة والجن بـ117 مليونا، الفيل الأزرق 2 بـ 103 ملايين.

فيلم سيكو سيكو من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب، منهم: تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف، والعمل من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي فيلم سكوير.

