ميرنا وليد - بيروت - جسد الممثل المصري أحمد السيسي دور وكيل النيابة في مسلسل "لام شمسية" الذي عرض في شهر رمضان المبارك وحقق نجاحاً كبيراً.

وفي لقاء خاص مع موقعنا تحدث أحمد السيسي عن كواليس ترشحه للدور الذي قدمه والتحضير له، وعن الممثل الذي تعاطف معه في العمل، وعن التعاون مع المخرج المصري كريم الشناوي وفريق العمل بينهم الممثلة المصرية أمينة خليل.

يذكر أن مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة الممثلين أمينة خليل، وأحمد السعدني، ويسرا اللوزي، ومحمد شاهين، ويناقش قضية شائكة للغاية تتعلق بالتحرش بالأطفال.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السيسي : هذا ما سبب لي القلق في " لام شمسية " وتعاطفت مع محمد شاهين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.