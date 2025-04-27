جيجي حديد تحتفل بعيد ميلادها وتكهنات حول خطوبتها من برادلي كوبر - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد بعيد ميلادها الثلاثين باحتفالٍ حافلٍ بالمشاهير مساء الجمعة الماضي (25 أبريل) في مطعم "لو شاليه" داخل "لافينيو" في ساكس بمدينة نيويورك. شوهدت جيجي وهي تمشي ممسكةً بيد حبيبها الممثل الاميركي العالمي برادلي كوبر، البالغ من العمر 50 عامًا، مما أثار تكهناتٍ حول خطوبتها على الإنترنت بعد ظهور صورٍ لها وهي ترتدي خاتمًا ذهبيًا في إصبعها. يُذكر أن الثنائي مرتبطٌ منذ تشرين الاول/ أكتوبر 2023 على الرغم من ان فارق العمر بينهما يصل الى 20 عاماً مما اثار الجدل بين المتابعين.

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