شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكرمين في الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكي بحفل افتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات الدورة الثالثة والسبعين من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، يوم الجمعة 2 مايو المقبل، والتى ستشهد تكريم عدداً من رموز الفن على مشوارهم والنجاحات التي حققوها مؤخراً.

يمنح المهرجان خلال حفل افتتاحه جوائز الريادة السينمائية لكل من الفنانة صابرين والفنانة الدكتورة سميرة محسن والفنان أحمد ماهر والفنانة لوسي والفنان محمود الحديني.

ويمنح المهرجان جائزة المركز الخاصة للكاتبة مريم نعوم، وتذهب جائزة فريد المزاوى للمخرج هاني لاشين، وتذهب جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، أما جائزة التميز الإعلامي لهالة حشيش، وتذهب جوائز الإبداع الفني لكل من الفنانة انتصار والفنانة مادلين طبر والمنتج حسين القلا وعازفة البياو د. مارسيل متى، ومدير التصوير مصطفي عز الدين.

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2024 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان، منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة"، وجائزة المركز التشجيعية للفنانة هاجر السراج.

وقررت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما فى دورته الثالثة والسبعين إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفقرة الفنية بحفل افتتاحه، واقتصار الحفل على تكريم الفنانين وصُنّاع السينما، وذلك حداداً على روح قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان والحبر الأعظم للكنيسة الكاثوليكية بالعالم.