مي فاروق تحتفل بتخرج ابنتها.. أصبحت شابة جميلة ! (صورة)

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة المصرية مي فاروق بتخرّج ابنتها زينة، وعبّرت عن فخرها الكبير بها من خلال رسالة مؤثرة شاركتها على صفحتها.

ونشرت صورة تجمعها مع ابنتها وعلقت: "إمبارح كان احتفال مبدئي بنهاية مشوار المدرسة الطويل... الـProm اللي كنت بستناه من سنين يا زينة، وأخيراً جه اليوم اللي حلمت بيه". وأضافت: "لو الإنجاز الوحيد في حياتي هو انتي ومالك، فأنا شايفة إنه أعظم نجاح وصلت له، وكفاية جداً عليا".

واسترسلت: "مش قادرة أصدق إنك كبرتي ورايحة على مرحلة جديدة في حياتك، الجامعة... ما شاء الله، ربنا يحفظك ويحققلك كل أحلامك".

واختتمت برسالة مليئة بالحب قائلة: "انتي ومالك دايمًا بتحسسوني قد إيه أنا ناجحة وقوية، وفخورة إني أم لبنت وصاحبة وأخت زيك، مبروك يا زوزي، أيام قليلة ونبدأ رحلة جديدة كلها نجاح وخير... بحبك يا روح قلبي".

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