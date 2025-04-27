ريم البارودي تتصدر الترند: "موافقة أكون زوجة ثانية أو رابعة لكن!"

ميرنا وليد - بيروت - تصدّرت الممثلة المصرية ريم البارودي محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تصريحاتها الجريئة حول رأيها في موضوع تعدد الزوجات.

وخلال لقاء تلفزيوني على قناة صدى البلد، أوضحت أنها لا تمانع حالياً في أن تكون زوجة ثانية أو حتى رابعة، مشيرة إلى أنها كانت ترفض هذا الموضوع في الماضي، لكنها الآن لا ترى فيه مشكلة طالما أن الزواج رسمي: "في الوقت الحالي معنديش مشكلة أكون زوجة ثانية أو رابعة حتى، زمان كنت أعترض لكن دلوقتي لا، لكن المهم تكون جوازات رسمية".

وأكدت ريم البارودي أنها لا تعارض مبدأ التعدد، بشرط أن يكون الرجل عادلاً بين زوجاته، موضحة في الوقت ذاته رفضها التام للزواج العرفي: "أنا مش ضد تعدد الزيجات، أهم حاجة الراجل يعدل ما بينهم، لكن أنا ضد الزواج العرفي، لأن كلمة عرفي ثقيلة على الأذن، ومش حلوة عندنا في مصر".