كاتي بيري في مكسيكو سيتي بإطلالات غريبة

ميرنا وليد - بيروت - ظهرت المغنية كاتي بيري في مكسيكو سيتي معلّقة في الهواء، وارتدت درع روبوت مكون من حذاء معدني يصل إلى الفخذين وبذلة مكشوفة بفتحة كبيرة على مستوى البطن وياقة مزخرفة وقبعة يخرج منها أنبوبان.

وفي مرحلة أخرى، ارتدت بيري طقمًا باللون الأخضر والزي مكون من بدلة داخلية مرصعة تتميز بياقة عالية مربعة الشكل. ونسقت هذه القطعة الوسطية مع جوارب بيضاء ضيقة من شبكة صيد السمك وحذاء رياضي أبيض. خلال هذا العرض الراقص، أصبحت مرة أخرى معلقة في الهواء، وهذه المرة في قفص معدني ومحاطة برجال يرتدون سراويل فضية معدنية وقمصاناً لامعة ذات أكمام طويلة زرقاء.

وفي مرحلة أخرى، ارتدت قطعة علوية باللون الأحمر الكرزي. وتميزت هذه القطعة بفتحة على الرقبة مكشوفة الأكتاف. وقد نسقت هذه القطعة مع جوارب ضيقة من شبكة صيد السمك العارية وحذاء فضي يصل إلى الفخذ.