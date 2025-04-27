ميرنا وليد - بيروت - بين الأميرة آن إبنة الملكة إليزابيث الثانية وشقيقة الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا علاقة غير ودية.
السبب الأول أن كاميلا خطفت منها حبيبها أندرو وتزوجته وهذا الأمر سبب لها الألم لكنها تخطت الصدمة. والسبب الثاني وجودها في حياة شقيقها الذي دمر علاقته بالأميرة ديانا والتي كانت الأميرة آن تتعاطف معها بشكل كبير. وقد طلبت من والدتها الملكة السماح لها بعدم الإنحناء أمام كاميلا بعد أن تُوجت ملكة وهي تعترف أنها لا تكن لها أي إحترام.
والأميرة آن مستاءة من الملكة كاميلا لأنها شعرت منذ دخولها الى القصر الملكي أن لديها طموحاً بتوريث أولادها ألقاباً ملكية وتعهدت الأميرة آن بعدم السماح لها بذلك ولن ترضى بمحاولة تدمير شرف العائلة المالكة. وأضافت قائلة: "لن أنحني أبداً أمام الملكة كاميلا".
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة كاميلا خطفت حبيب الأميرة آن وجاء الرد قاسياً من إبنة الملكة الوحيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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