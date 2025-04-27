شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العرض الثانى لمسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز على on الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الأحد العرض الثانى لمسلسل وتقابل حبيب بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز ويشاركها في البطولة النجم كريم فهمى، من إخراج محمد الخبيرى، على شبكة قنوات on، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال عرضه في رمضان المنصرم، حيث كان أحد أبرز الأعمال في موسم دراما رمضان، خاصة أن الجمهور تعاطف مع ياسمين، بعد ما تعرضت له خلال أحداث المسلسل، وحاز على إعجاب وإشادات واسعة من الشاهدين والنقاد، حيث أصبح حديث الجمهور على منصات السوشيال ميديا.

وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل وتقابل حبيب حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

