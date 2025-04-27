3 أسباب تمنع سيلينا غوميز من الحمل والانجاب بطريقة طبيعية

ميرنا وليد - بيروت - قبل فترة أعلنت النجمة العالمية سيلينا غوميز، أنها لا تستطيع الحمل بسبب مشاكل صحية متعددة تهدد حياتها وحياة الطفل.

من أبرز هذه المشاكل:​

-مرض الذئبة (Lupus): تم تشخيصها به عام 2013، مما أدى إلى مضاعفات صحية خطيرة.​

-عملية زرع كلية: خضعت لها عام 2017 بعد تدهور وظائف كليتها بسبب الذئبة.​

-الاضطراب الثنائي القطب: تم تشخيصها به عام 2020، مما يتطلب تناول أدوية قد تؤثر على الحمل.​

غوميز اشارت في لقاءات صحافية سابقة أنها حزنت لفترة بسبب هذا الواقع، لكنها أصبحت أكثر تقبلاً له. وأعربت عن استعدادها لاستكشاف خيارات أخرى للأمومة، مثل التبني وتأجير الأرحام عبر أم بديلة، معتبرةً إياها "فرصًا عظيمة" بالنسبة لها.