فن ومشاهير

لائحة بـ أبرز النجوم والنجمات العرب الذين تزوجوا من أجانب

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ميرنا وليد - بيروت - ارتبط العديد من النجوم والمشاهير بأشخاص من جنسيات غير عربية، ما أثار اهتمام الجمهور والإعلام.

إليكم قائمة بأشهر تلك الزيجات:

تزوج رشدي أباظة من الاميركية باربرا، في أواخر الستينات. تعرفا خلال تصويره أحد الأفلام في الخارج لكن هذه الزيجة لم تستمر سوى بضعة أشهر.

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أروى جودة تزوجت من الفرنسي الإيطالي جون باتيست والذي اشهر اسلامه وأصبح اسمه "آدم".
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إنجي عبدالله تزوجت من الدبلوماسي التركي ألبر بوسوتر، القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، في أغسطس 2015.

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الزيجة الثانية لحلا شيحة كانت من شاب يحمل الجنسيتين الكندية والإيطالية يدعى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا وأنجبا أبناءهما الـ4 وقررت خلال تلك الفترة اعتزال الفن.

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ظافر العابدين تزوج من المغنية البريطانية جوان فاريل ولهما معاً ابنة واحدة تدعى ياسمين.

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سامية جمال تزوجت من المليونير الأمريكي شيبرد كينج الذي أعلن إسلامه و اصبح عبدالله كينج لكنها لم تتحمل الحياة بعيداً عن مصر و قررت الطلاق.

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نيقولا معوض تزوج من من مادلين وهي من جنوب أفريقيا في عام 2021 ورظقا معا بابنتهما "سيان".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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