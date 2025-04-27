لائحة بـ أبرز النجوم والنجمات العرب الذين تزوجوا من أجانب

ميرنا وليد - بيروت - ارتبط العديد من النجوم والمشاهير بأشخاص من جنسيات غير عربية، ما أثار اهتمام الجمهور والإعلام.

إليكم قائمة بأشهر تلك الزيجات:

تزوج رشدي أباظة من الاميركية باربرا، في أواخر الستينات. تعرفا خلال تصويره أحد الأفلام في الخارج لكن هذه الزيجة لم تستمر سوى بضعة أشهر.

أروى جودة تزوجت من الفرنسي الإيطالي جون باتيست والذي اشهر اسلامه وأصبح اسمه "آدم".



إنجي عبدالله تزوجت من الدبلوماسي التركي ألبر بوسوتر، القائم بأعمال السفير التركي في القاهرة، في أغسطس 2015.

الزيجة الثانية لحلا شيحة كانت من شاب يحمل الجنسيتين الكندية والإيطالية يدعى يوسف هاريسون، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا وأنجبا أبناءهما الـ4 وقررت خلال تلك الفترة اعتزال الفن.

ظافر العابدين تزوج من المغنية البريطانية جوان فاريل ولهما معاً ابنة واحدة تدعى ياسمين.



سامية جمال تزوجت من المليونير الأمريكي شيبرد كينج الذي أعلن إسلامه و اصبح عبدالله كينج لكنها لم تتحمل الحياة بعيداً عن مصر و قررت الطلاق.

نيقولا معوض تزوج من من مادلين وهي من جنوب أفريقيا في عام 2021 ورظقا معا بابنتهما "سيان".