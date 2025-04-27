شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة طبلة الست تحيى حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى.. 9 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى فرقة طبلة الست حفلاً غنائيًا على مسرح ساقية الصاوى، وذلك يوم 9 من شهر مايو المقبل، فى قاعة النهر فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وتقدم فرقة طبلة الست خلال الحفل باقة من الفقرات الموسيقية والغنائية.

وفرقة طبلة الست هي إحدى فرق الأغانى التراثية والفلكور المصرى، والتى شاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وتتكون من 12 سيدة يعزفن ويغنين مع موسيقى مستوحاة من الأغانى القديمة فى الريف وصعيد مصر، وهدفها إحياء أغانى الفلكلور من جديد، وتستخدم أكثر من آلة ولكنها كلها آلات إيقاعية، ومنها الطبلة والدهولة والدف والصاجات.

وقد حدثت تطورات كثيرة في الفرقة خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد أعضاء الفرقة 12 مغنية، أما ورشة "طبلة الست" فقد بلغ العدد 40 واحدة تشارك فيها لتعلم الإيقاع، وقد سافرنا لعدد من المحافظات لإحياء مهرجانات كثيرة للمرأة، وشاركوا فى مهرجان الطبول والساقيه والأوبرا.