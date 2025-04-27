شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العرض الثانى لمسلسل الكابتن بطولة أكرم حسنى على قنوات cbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت شبكة قنوات CBC مساء أمس السبت أولى حلقات مسلسل "الكابتن" بطولة النجم أكرم حسني، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال عرضه الأول في موسم رمضان الماضي، وروجت الصفحة الرسمية لقنوات CBC للمسلسل عبر منشور على موقع "فيسبوك"، أرفقته بصورة دعائية، وعلقت قائلة: "شوية روقان ومغامرات مع الكابتن أكرم حسني، يُعرض مسلسل "الكابتن" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة CBC.

يشا إلى أن مسلسل الكابتن بطولة كل من: أكرم حسني و آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وآخرون، المسلسل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.

ويعود أكرم حسني لاستئناف تصوير فيلمه الجديد "زوجة رجل مش مهم"، الذي يشاركه بطولته النجمة ياسمين عبدالعزيز، تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي درامي حول زوجة تعيش مع رجل يعاني من اضطرابات نفسية وهوية مضطربة، ما يؤدي إلى مواقف إنسانية تجمع بين الكوميديا والمشاعر العاطفية، ضمن معالجة درامية خفيفة الظل.