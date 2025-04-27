شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي رزق: المسرح بمثابة الچيم للممثل وقدمت شخصيتي فى ظلم المصطبة ببساطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد علي رزق خلال لقاءه بتلفزيون “الخليج 365: أقدّم دور أكرم في مسرحية "في يوم وليلة"، وهو شخصية سلبية للغاية ليس وسلبيته تأتي بأنه يخشى أن يغضب أحد، فاقدٌ بذلك قدرته على المواجهة، فهو لا يؤذي الآخرين مباشرة، لكنه يؤذي نفسه بصمته، ثم يحدث تحوّل جذري في حياته ‘في يوم وليلة’، ليأخذ مساراً جديداً تماماً.

وعن دوافعه لقبول الدور، أوضح رزق قائلا: كنت بحاجة للعودة إلى المسرح بنوعٍ كوميدي، فالمسرح يمنحني مساحة للتجريب بخلاف السينما والدراما، حيث يتفهم الجمهور أننا نجرب أشياء جديدة، وآخر عمل مسرحي قدمته كان ‘كاليجولا’ وهو شخصية سايكو، فحرصت هذه المرة على تقديم شخصية تناقضها تماما، وأتمنى تقديم عرض مونودراما في المرة القادمة.

وأكد رزق أن المسرح بمثابة “جيم” للممثل، وأن هناك بعض الزملاء لا يفضلون المسرح، وقال: لكني أجد فيه فرصة لصقل القدرات الذهنية وتعزيز التركيز، فكل لحظة على الخشبة هي تجربة فورية، فهذا التدريب ضروري ليظل الممثل قريباً من الناس الحقيقية، لا يختبئ خلف أرقام ‘السوشيال ميديا’ القاسية.”

وعن دوره في مسلسل ظلم المصطبة، قال رزق: قدمت شخصية وليد وكان أهم مايميزها أنها شخصية عادية وبسيطة وموجود حولنا كثيرا. أعتقد أن نجاح الشخصية يعود إلى أنها قدمت كما كتبت بالضبط دون فزلكة وهذا ماجعله يصل للجمهور بصدق.

عرض "في يوم وليلة" بطولة محمد علي رزق، سارة الدرزاوي، محمد الدمراوي، نديم هشام، نجلاء فوزي، كريم يحيى، محمد أمين، رانيا النجار، محمود الهنيدي، إسماعيل السيد، أحلام الرفاعي، اسلام سعد الدين، ديكور عمرو عبد الله الشريف، استعراضات فدوي الهنيدي، ملابس مها عبد الرحمن، إضاءة محمود الحسيني كاجو، مكياج أدهم عفيفي، دعاية ممدوح صلاح، المخرجان المساعدان عبده فضل، حسن حسين، المخرج المنفذ إسلام سعد، العرض من تأليف وإخراج محمد عبد الستار.