شكرا لقرائتكم خبر عن عصام إمام من زفاف ابنته يطمئن الجمهور على الزعيم عادل إمام: بخير وزي الفل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 12:25 ص

طمأن المنتج عصام إمام خلال حفل زفاف ابنته، الجمهور على صحة الزعيم عادل إمام، حيث قال إن الزعيم حالته الصحية جيدة وبخير وزي الفل

وكان قد حرص كل من النجم هانى رمزى وشريف منير ومحمود عبد المغنى وآخرون على حضور حفل زفاف ابنة المنتج عصام امام الذى أقيم داخل إحدى الفيلات بالطريق الصحراوى.



كما حرص عدد كبير من نجوم ونجمات الفن على حضور حفل زفاف ابنة المنتج عصام إمام الذى يقام حاليا، منهم النجمة يسرا ولبلبة وإسعاد يونس ومحمد عادل إمام وأشرف زكى وأحمد آدم وأسامة منير.