سميرة سعيد تعايد إبنها شادي في يوم ميلاده بلحظات رائعة

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد مقطع فيديو عبر حسابها الخاص مع متابعيها، اظهرت من خلاله لحظات مميزة مليئة بالسعادة عاشتها مع إبنها شادي، قامت من خلاله بمعايدته بيوم ميلاده، حيث علقت بالقول: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".



و في وقت سابق، شاركت الفنانة المغربية سميرة سعيد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها.

وظهرت سميرة في الصورة برفقة نجلها شادي، بصورة لطيفة للغاية، إذ ظهر شادي وهو يحتضن والدته سميرة التي بدت بملامح سعيدة.

وارتدت سميرة ملابس رمضانية فضفاضة باللون الأسود، وأرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه: "أجواء رمضان".

وأثارت الصورة تفاعلا واسعا بين متابعي سميرة، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها، وأشاروا إلى وسامة إبنها الشاب وأناقته، كما عبروا عن محبتهم الكبيرة لسميرة وتمنوا لها أوقات عائلية ممتعة.