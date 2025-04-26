إطلالة هبة نور بفستان لامع تضج بالفخامة والجمال

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة السورية هبة نور أنظار متابعيها بجمالها و رشاقتها في أحدث إطلالاتها عليهم، من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان باللون الأبيض ضيق و طويل من دون اكمام بتصميم راقي، مغطى بالترتر اللامع.



و من الناحية الجمالية، تركت هبة شعرها منسدلاً على كتفيهل، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

وكانت تألقت هبة نور قد تألقت، بمجموعة صور ظهرت فيها من بالي، بفستان بتصميم ضيق ومميز، مفتوح عند الصدر ومكشوف الظهر، متوسط الطول، من دون أكمام، وإعتمدت لشعرها تسريحة تليق باللوك، وطبقت مكياجاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

وحملت هبة نور بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès، وصل سعرها إلى 20,000 دولار.

