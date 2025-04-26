شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان نجمة افتتاح مهرجان موازين 19 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الأخيرة، وقع الاختيار على الفنانة المصرية كارمن سليمان لتكون نجمة افتتاح مهرجان موازين فى المغرب، وتستعد الفنانة لإحياء أمسية افتتاح مهرجان موازين - إيقاعات العالم - لدورته العشرين، وذلك على المسرح الوطني محمد الخامس فى الرباط الخميس 19 يونيو المقبل.

ومن المنتظر حضور عدد كبير من محبي النجمة كارمن سليمان داخل المغرب وخارجها، حيث ستقدم خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي يعشقها الجمهور، ومن المتوقع أيضا أن تغني أغنيات ألبومها الجديد التي هى بصدد طرحه قريباً.



وكشفت عن ذلك صفحة مهرجان موازين الرسمية بقولها "بصوتها الفريد وحضورها الآسر، تفتتح كارمن سليمان مهرجان موازين فى دورته العشرين الخميس 19 يونيو 2025، المسرح الوطني محمد الخامس يحتضن أمسية غنائية مميزة لافتتاح لا يُنسى كونوا جزءًا من اللحظة الأولى لهذه الدورة الاستثنائية.



وبهذا تنضم كارمن سليمان إلى قائمة الفنانين العالميين والعرب المشاركين في الدورة الـ20 من المهرجان، من بينهم Will Smith و Afro Jack وراغب علامة وزياد برجي ونانسي عجرم و غيرهم.



جدير بالذكر أن كارمن سليمان شاركت لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج نجوم الغد لاكتشاف المواهب بنسخته الأولى على قناة SBC السعودية إلى جانب فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك، كما أنها قد أطلقت العديد من الأغنيات الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات و لاقت تفاعل كبير من جمهورها في الوطن العربي.