شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج عصام إمام شقيق الزعيم يحتفل بزواج ابنته نور بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المنتج عصام إمام ، شقيق النجم عادل إمام، مساء اليوم، بزواج ابنته الثانية نور، وسط حضور عدد كبير من الأصدقاء والفنانين فى منطقة الصحراوى، حيث يجرى حاليا مراسم عقد القران، ومساء اليوم سيكون حفل كبير فى نفس المكان بحضور عدد كبير من الفنانين، ومن المقرر أن يحيى حفل الزفاف نجوم الغناء.

واحتفل المنتج عصام إمام بزواج ابنته فرح العام قبل الماضى، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، بالإضافة إلى النجم الكبير عادل إمام.

وفى سياق مختلف، نفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام ما تردد من شائعات حول وفاة الزعيم، مشيرا إلى أنه بخير وصحة جيدة.

وتعجب شقيق الزعيم في مداخلة هاتفية مع تليفزيون الخليج 365 قائلا، "من استمرار ترويج الشائعات بهذه الطريقة وعدم مراعاة مشاعر الفنان عادل إمام وأسرته وأحفاده وما يمكن أن تسببه هذه الشائعات من حالة نفسية سيئة لهم.