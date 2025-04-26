جمال سليمان يدافع عن نفسه بعد انفعاله على معجبة: لن أترك فرصة أمام مطلقي السموم

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هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.