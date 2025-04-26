جمال سليمان يدافع عن نفسه بعد انفعاله على معجبة: لن أترك فرصة أمام مطلقي السموم

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أبريل 2025 07:20 مساءً - أثيرت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية عبْر منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهور الفنان جمال سليمان في مقطع فيديو قصير، على هامش حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الـ51؛ إذ انفعل على إحدى المعجبات بطريقة حادة، وطالبها بأن تبتعد عنه، ليُوجّه البعض اللوم إلى الفنان السوري.
وأضاف: "بطبيعة الحال، أثناء الدخول كان فيه عدد من الصحفيين والمحطات التليفزيونية التي أجريت معهم عدداً من اللقاءات التلفزيونية، وكان فيه ناس طلبوا إننا نتصور مع بعض، واتصورنا مع بعض بقدر ما يسمح به الوقت، عشان الحفل بدأ".
متابعاً: "بعد انتهاء الفاعلية، كان فيه إعلاميون يسألونني عن التكريم ومشاعري بالتكريم إلى آخره، ووقفت وعملت عدداً من اللقاءات مع الزملاء والزميلات الإعلاميين، واتصورت عشرات الصور مع الحضور لو مش أكتر كمان، واتصورت مع الناس وكنت سعيداً وفخوراً بذلك؛ لأن هذه المحطات يَعرف من خلالها الفنان، قيمته أد إيه واصلة للناس، لما الناس تطلب تسلّم عليه وتتصور معاه، أنا بكون سعيد وفخور، وأعتبر هذا من واجبي، وبكون محضر حالي إني أعمل هذا الشيء في الفاعليات؛ لأني بعتبر هذا حق الناس عليّا".
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جمال سليمان: "اتصورت عشرات الصور مع الحضور"وبدوره، خرج جمال سليمان في مقطع فيديو عبْر حسابه على "فيسبوك"؛ ليُدافع عن نفسه؛ قائلاً: "الحقيقة خلال الأيام اللي فاتت، فوجئت بانتشار فيديو يسجل ثواني حصلت بيني وبين سيدة بمناسبة تكريمي في حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم، واختارتني وشرفتني أن أكون واحداً من المكرمين بين عدد من القامات الفنية المرموقة".
وأضاف: "بطبيعة الحال، أثناء الدخول كان فيه عدد من الصحفيين والمحطات التليفزيونية التي أجريت معهم عدداً من اللقاءات التلفزيونية، وكان فيه ناس طلبوا إننا نتصور مع بعض، واتصورنا مع بعض بقدر ما يسمح به الوقت، عشان الحفل بدأ".
متابعاً: "بعد انتهاء الفاعلية، كان فيه إعلاميون يسألونني عن التكريم ومشاعري بالتكريم إلى آخره، ووقفت وعملت عدداً من اللقاءات مع الزملاء والزميلات الإعلاميين، واتصورت عشرات الصور مع الحضور لو مش أكتر كمان، واتصورت مع الناس وكنت سعيداً وفخوراً بذلك؛ لأن هذه المحطات يَعرف من خلالها الفنان، قيمته أد إيه واصلة للناس، لما الناس تطلب تسلّم عليه وتتصور معاه، أنا بكون سعيد وفخور، وأعتبر هذا من واجبي، وبكون محضر حالي إني أعمل هذا الشيء في الفاعليات؛ لأني بعتبر هذا حق الناس عليّا".
جمال سليمان: "طلبتْ التصوير معي أكثر من مرة رغم ضيق الوقت"وتابع جمال سليمان: "من بين هؤلاء الناس، كانت هذه السيدة المحترمة اللي طلبت إننا نتصور مع بعض، وفعلاً اتصورنا عدداً من الصور، والإخوة المصورون الصحفيون الذين كانوا بالقاعة أكيد هيلاقوا هذه الصور، بعدين طلبت نتصور بالموبايل الخاص بها، وقفنا اتصورنا، والتفتُّ أتصور مع آخرين واستكمال باقي اللقاءات، لكن الست ظلت تتابعني وأصرت إننا نتصور مرة ثانية، وأنا اعتذرت منها أكثر من مرة؛ لأن هناك آخرين يريدون التصوير، ومضغوط. وفي أثناء خروجي بتعجل من القاعة لأني تأخرت بالوقت، وهناك ضيوف غير مصريين ينتظروني في حي الحسين، وهم يتصلون عليّا لأنهم يتواجدون في الشارع، وفوجئت بالسيدة في وجهي تطلب التصوير، ولم يكن أمامي غير أنني أترجاها (أبوس إيديكِ تسيبيني في حالي)، لا أعرف أين الخطأ في هذا الكلام، أو التكبر والتعجرف أو كسر الخاطر، ولم أعرف أن هذا الموقف تم تصويره، ولا أعرف لماذا سعى مصور للتركيز على هذه الثواني، لدرجة أنه صار المقطع أشهر من التكريم كله".
جمال سليمان: "لن تكون هناك فرصة أمام مطلقي السموم على "السوشيال ميديا"واستطرد قائلاً: "خرجت بهذا الفيديو التوضيحي بناءً على نصيحة الأصدقاء؛ حتى لا يُفهم الموقف خطأ، وألا تكون هناك فرصة لمطلقي السموم عبْر السوشيال ميديا وناشري الكراهية، ويلفقوا ويخترعوا حكايات شبههم باللؤم والزيف والكذب".
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أحدث أعمال جمال سليمانيُذكر أنّ الفنان جمال سليمان، شارك في موسم مسلسلات رمضان 2025 من خلال مسلسل "أهل الخطايا" المكوّن من 15 حلقة، الذي شارك في بطولته كلٌّ من: سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج. هذا إلى جانب مجموعة من خريجي أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.
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