هذه الساعات نادرة لا تباع ولا تتاح للجميع مهما بلغ ثمنها!

ميرنا وليد - بيروت - تعرض بعض الساعات الفاخرة للبيع لعامة المشترين بأسعار خيالية، إلا أنه هناك ساعات نادرة غير متاحة للبيع ولا تدخل الأسواق التجارية على الإطلاق، بل تُمنح فقط لأشخاص بعينهم، في مناسبات أو سياقات خاصة، لأنها صمّمت لتكون حكراً على أفراد محدّدين، ما يجعلها قطعًا استثنائية لا تُقدّر بثمن.

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