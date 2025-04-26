هل يواجه وائل غنيم السجن والغرامة بعد خلافه مع تركي آل الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت محكمة القاهرة الإقتصادية حكمها بحبس الناشط المصري وائل غنيم لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 1000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتاً، وذلك بعد إدانته بتهمة سب وقذف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، وسوء إستخدام منصات التواصل الإجتماعي.
كما قضت المحكمة بإلزام غنيم بدفع تعويض مدني قدره 20 ألف جنيه لصالح تركي آل الشيخ، وكانت جهات التحقيق قد وجهت إلى وائل غنيم تهمة سب وقذف آل الشيخ عبر مواقع التواصل، مما دفع إلى تحريك الدعوى القضائية التي انتهت بإدانته وإصدار الحكم المذكور.
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