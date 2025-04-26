طرح "Untold: The Liver King" .. قصة حياة "ملك الكبد" كما لم تعرفوها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت منصة نتفليكس عن فيلم وثائقي جديد بعنوان "Untold: The Liver King"، يستعرض المسيرة الغريبة والمثيرة للجدل لبراين جونسون، المعروف بلقب "ملك الكبد"، الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بترويجه لـ"نمط حياة الأجداد" القائم على تناول اللحوم النيئة والأعضاء الحيوانية.



من خلال سلسلة من المقابلات مع جونسون وعائلته وشركائه، يغوص الفيلم في تفاصيل صعوده الصاروخي عبر تيك توك، مسلطاً الضوء على الجدل الذي رافق محتواه الغذائي المثير للجدل، والمخاطر الصحية المرتبطة به.

كما يكشف الوثائقي كيف تمكن جونسون من بناء إمبراطورية ضخمة في عالم المكملات الغذائية، تدر عليه عائدات تقدر بنحو 100 مليون دولار سنوياً، مستفيداً من صورته كمروج للحياة البدائية والانضباط الصارم، قبل أن تنكشف حقيقة استخدامه للستيرويدات رغم نفيه المستمر.

المخرج جو بيرلمان وصف عملية تصوير الوثائقي بأنها أكثر جنوناً مما يمكن تصوره، مشيراً إلى أن شهرة جونسون تفتح باب التساؤل حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على إدراك الواقع في ظل غياب معايير الرقابة والتدقيق بالمحتوى.

يُعرض الفيلم ضمن سلسلة Untold التي تسلط الضوء على قصص غير مألوفة من عالم الرياضة والثقافة الشعبية، ويتوقع أن يشعل نقاشاً واسعاً حول أخلاقيات المؤثرين في العصر الرقمي.