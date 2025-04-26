شكرا لقرائتكم خبر عن عودة إيوان بأغنية "شطبنا" بعد سنوات من الغياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية عاد النجم اللبنانى إيوان بأغنية جديدة بعنوان "شطبنا"، حملت رسالة تفاؤلية لتخطي آلام الحب، من كلمات الشاعر محمود شوقي، وألحان شريف عبدالمنعم، وتصوير المخرج عادل سرحان عبر فيديو كليب مبهج.



كليب شطبنا ايون



كليب شطبنا ايون

كليب شطبنا ايون

ولا تأتي عودة إيوان دون استحضار سلسلة نجاحاته السابقة التي لا تزال عالقة في أذهان جمهوره، مثل "ذنبي إيه"، و"قلبي سهران"، و"ولا في الأحلام"، والتي ارتبطت بفترة ذهبية لفناني جيل الألفينات على شاشات قنوات مثل "ميلودي". كما حققت أغنيته "قول إن شالله"، التي كتب كلماتها بنفسه على لحن تركي، انتشارًا واسعًا لتصبح علامة في مسيرته.

ولم يقتصر إيوان على الغناء، بل خاض تجربة التمثيل عبر فيلم "حفل زفاف" (2005)، حيث شارك البطولة مع إياد نصار ومحمد رياض، وأدى فيه أغنية "انسى". لكن مسيرته شهدت تعثرات بسبب معاناته من الاكتئاب وتقلبات المزاج، إضافة إلى خلافات تعاقدية مع شركات إنتاج، كما أوضح في لقاءات سابقة، ما دفعه للابتعاد عن الفن بحثًا عن الاستقرار النفسي.

شهدت السنوات الماضية إصدارات فردية لإيوان في محاولة للعودة، مثل "بفتكر الخير" (2019)، و"قوية" (2020)، و"أنا مأجز" (2022) التي قدّم فيها شخصية رائد فضاء في كليب طريف.

يُذكر أن إيوان جمع بين التلحين والغناء والكتابة خلال مسيرته، مما جعله أحد الوجوه المميزة في المشهد الفني المصري، فيما تبقى عودته الأخيرة محط اختبار لاستعادة مكانته وسط تنافسية الساحة الحالية.