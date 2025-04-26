شكرا لقرائتكم خبر عن صور البروفة الأولى لمسرحية "الملك وأنا" من بطولة لقاء الخميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة لقاء الخميسي عمل بروفات على مسرحيتها الجديدة "الملك وأنا" اخراج محسن رزق ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم وإخراج محسن رزق، والتي من المقرر عرضها فى عيد الأضحى المقبل على خشبة مسرح البالون.



محسن رزق ولقاء الخميسي بروفات على مسرحيته"الملك وأنا"

لقاء الخميسي فى بروفات على مسرحيته"الملك وأنا"



بروفات على مسرحيته"الملك وأنا"



بروفات على مسرحية"الملك وأنا"

محسن رزق ولقاء الخميسي فى بروفات على مسرحيته"الملك وأنا"

"الملك وأنا" مسرحية كوميدية استعراضية غنائية فكرتها تدور حول ملك جزيرة سيان الذي يستعين بمدرسة إنجليزية تدعى "ياسمين" لتعليم أولاده مما يحدث صداما بين ثقافة المدرسة وثقافة أبناء الملك.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إن موعد افتتاح مسرحية "الملك وأنا" سيكون فى موسم عيد الأضحى 2025.

وأكد "عبد المنعم" أن العرض يعتمد على الجرافيك والإبهار بشكل أساسي لتكون "الملك وأنا" بداية جديدة في عالم الإبهار الاستعراضي بقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

العرض المسرحي "الملك وأنا" بطولة الفنانة لقاء الخميسي، دكتور فريد النقراشي، هدى هاني، وفاء السيد وكوكبة أخرى من الفنانين، بالإضافة إلى 10 أطفال يجسدون أبناء الملك وهي من إخراج محسن رزق.