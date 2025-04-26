لطيفة التونسية تشوّق الجمهور لـ "يالي مروح"

ميرنا وليد - بيروت - شوّقت الفنانة لطيفة التونسية الجمهور لأغنية "يالي مروح"، اذ نشرت الإعلان الترويجي للكليب عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلّقت بالقول: "قريبا على قناتي على اليوتيوب، غناء : لطيفة التونسية، كلمات: ياسين حمزاوي الملحلن: أمين القلسي ، الميكس و الماستر: ياسر أنور ، المخرج فارس لفيف".



على صعيد آخر اختارت لطيفة التونسية مؤخرا أن تغني لتونس بمناسبة عيد الحب، إذ أطلقت أغنية بعنوان "ونحبك"، من كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع موسيقي أمين القلصي.

واحتفلت لطيفة بعيد الحب بغنائها لتونس، لتصدر هذه الأغنية الوطنية.

ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من المتابعين، الذين أعربوا عن إعجابهم بالأغنية.

