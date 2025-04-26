القضاء المصري يقضي بحبس نيشان هذه المدة وتغريمه هذا المبلغ

ميرنا وليد - بيروت - قضت المحكمة الإقتصادية بالقاهرة اليوم بحبس الإعلامي اللبناني نيشان بالسجن لمدة شهر وتغريمه 50 ألف جنيه مصري، وذلك بعد تهمة إدانته بسب وقذف الإعلامية المصرية ياسمين عز عبر وسائل التواصل الإجتماعي، و باشرت نيابة وسط القاهرة الكلية التحقيقات، و أثبتت تعدي المتهم بالسب و القذف على المجني عليها، و عقب انتهاء التحقيقات، أُحيل المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.
وبعد سماع المرافعات والاطلاع على أوراق الدعوى، قضت المحكمة بحبس المتهم شهراً، وتغريمه خمسين ألف جنيه، مع إلزامه بالمصروفات الجنائية.
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