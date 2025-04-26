ميرنا وليد - بيروت - استذكر جيمس كاميرون مخرج الفيلم الشهير "تيتانيك" تجارب أداء العمل، مشيرا الى ان النجم جيمسغاندولفينيالذي قدّم دور "توني سوبرانو" هو الذي كان سيجسّد شخصية "جاك" بدلا من النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، قائلا: "جيمس مؤدي شخصية توني سوبرانو كان مرشح قوي لأداء شخصية جاك بدلًا من ليوناردو و لكن أثناء تجربته شعرت بأنه لا يحب كايت بل كأنه رجل عصابة يريد سرقتها".
على صعيد آخر أحدث ليوناردو دي كابريو جدلاً مؤخرا، اذ أطل بلوك جديد خلال مشاركته في مؤتمر CinemaCon 2025 في مدينة لاس فيغاس للترويج لفيلمه الجديد One Battle After Another. وعلق الجمهور على لون شعره ولحيته الجديد اذ قام بصبغهما باللون البني.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا النجم كان سيقدّم دور "جاك" في "تيتانيك" بدلا من ليوناردو دي كابريو..فماذا حصل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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