غادة عبد الرازق تكشف كواليس جديدة عن مسلسلها "شباب امرأة"

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق كواليس جديدة عن مسلسلها "شباب امرأة"، والذي عُرض في موسم رمضان الماضي، حيث تحدثت عن أسباب ظهورها في المسلسل وهي تستخدم الفيب بدلاً من الشيشة كما في الفيلم الأصلي، مؤكدةً أنها تعتبر الفن كالقمار غير مضمون النجاح.

وقالت غادة في إحدى الندوات الصحافية: "استخدامي للفيب بدل الشيشة في "شباب امرأة" جِه صدفة، والفن زي القُمار نجاحه مش مضمون". وأضافت: "أنا مش من الناس اللي بيفكروا في التريند، أنا زيي زي أي حد بيتفرج، بستغرب لما بلاقي حد بيقولي إن فلان عمل تريند، فبرد وأسأل: هو ليه أعمل في نفسي كده عشان أبقى تريند؟".

وعن توقعات الفنان لنجاح عمله من عدمه، أكدت غادة أنها رغم نجوميتها الكبيرة ما زالت ترتبك في بداية التصوير، كما تحرص على أخذ رأي المحيطين بها في أدائها... إذ قالت: "كل عمل بدخله مش عارفة هينجح ولاّ لأ، والمهنة بتاعتنا زي القمار بندخل العمل الله أعلم هينجح ولا لأ، بنعمل كل الإمكانيات وفيه أعمال مافيهاش غلطة وربنا مش كاتب لها النجاح".

وتابعت: "إحنا بكل نجوميتنا بندخل العمل بنبقى خايفين وموهبتنا لازم نلمّعها، ساعات بنقعد موسم كامل مش شغالين وبنبقى مش ممرنين صوتنا ولا أداءنا، وبدخل أول يوم تصوير ببقى كأني في امتحان وبقعد أقول يا رب اكرمني وادّينا على قد جهدنا وتعبنا واللي عايزين نوصله للناس".

مسلسل "شباب امرأة" هو بطولة عدد كبير من النجوم، على رأسهم: غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، محمود حافظ، عمرو وهبة، جوري بكر، دالية شوقي، والفنانة المغربية لينا صوفيا، حسن أبو الروس، رانيا منصور، يوسف عثمان، طارق النهري، ومن إخراج أحمد حسن، وتأليف محمد سليمان عبد الملك، عن قصة أمين يوسف غراب.

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