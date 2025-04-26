أحمد زاهر يُوجّه رسالة مؤثرة حملت كلمات لمست قلوب جمهوره عن مشاعره ليلة زفاف ابنته

نشر الفنان أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو من حفل زفاف ابنته الفنانة الشابة ليلى زاهر الى المنتج هشام جمال، وجّه لها من خلاله رسالة مؤثرة حملت كلمات لمست قلوب جمهوره.

وظهر زاهر، في الفيديو، وهو يرقص مع ابنته على أنغام أغنية "بنت أبويا"، وكتب تعليقًا مؤثرًا قال فيه: "وأنا داخل أرقص معاكِ، شفت وشك اللي زي القمر، أجمل عروسة في الدنيا كلها، بصيت في عينيكِ، وفجأة مر قدامي شريط ذكريات من أول لما جيتِ الدنيا، وأنا أول واحد شِلتك بين إيديَّ، وشفت كل لحظة وأنتِ بتكبري قدام عينيَّ، لحد اللحظة اللي إحنا بنرقص فيها مع بعض وأنتِ عروسة زي القمر، وخلاص هتسيبيني وتمشي مع عريسك".

وأضاف: "حسيت بمشاعر كتير متناقضة ومختلفة، والدموع نزلت من عيني غصب عني. وحسيت إني عاوز أقول لك لا، ما تمشيش وتسيبيني، وأرجع في كلامي، بس في نفس الوقت أنا عارف إن دي أجمل لحظة في حياتك، إنك اخترتِ اللي بتحبيه وبيحبك، وبصراحة اخترتِ صح.. راجل محترم، وبيحبك وبيقدرك، وهيشيلك جوة عنيه زي ما وعدني".

واختتم أحمد زاهر رسالته الى ابنته ليلى قائلًا: "مبروك يا بنت عمري، يا بنت قلبي، بحبك يا أجمل بنوتة، وأجمل عروسة في الدنيا كلها، بحبك يا ليلى".

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