شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة السعادة يعيد عرض حلقة كريم محمود عبد العزيز الاثنين المقبل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت قناة dmc إذاعة حلقة الفنان كريم محمود عبد العزيز فى برنامج صاحبة السعادة يوم الاثنين المقبل، وهي الحلقة التي شهدت استضافة أيضاً الفنان سليمان عيد بصحبته، وذلك بعد وفاة الأخير الأسبوع الماضى فى صدمة كبيرة بالنسبة لمحبيه وجمهوره ممن آلمهم خبر رحيله.

كان رحل عن عالمنا الفنان سليمان عيد الجمعة قبل الماضية وشيعت جنازته فى نفس اليوم وسط حضور غفير من جانب زملاءه ومحبيه.

على جانب آخر اعتاد النجم كريم محمود عبد العزيز على إبعاد حياته الشخصية عن الأضواء ووسائل الإعلام طوال السنوات الماضية، حيث لم يظهر بصحبة عائلته إلا فى مناسبات نادرة، منها اصطحابه لزوجته وبناته معه فى العرض الخاص لفيلمه الأخير "الهنا اللى فيه" الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضى.

ولكن الفنان كريم محمود عبد العزيز أمس ظهر مع زوجته وبناته الثلاثة قبل أيام، وذلك أثناء تواجدهم فى أحد الأماكن العامة للتنزه، ونشرت ابنة كريم الصورة على حسابها بموقع إنستجرام وعلقت: "أنا أحب عائلتى"، ويأتي ظهور كريم بصحبة زوجته وبناته لينفى تماماً الشائعات التى خرجت فى الأيام الماضية حول انفصالهما.